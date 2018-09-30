СМИ: манифестация итальянской оппозиции в Риме собрала около 70 тыс. человек

РИМ, 30 сентября. /ТАСС/. Около 70 тыс. человек приняли участие в манифестации, организованной в воскресенье оппозиционной Демократической партией (ДП) в Риме. Об этом сообщает новостной канал Rai News 24 со ссылкой на устроителей акции.

Секретарь ДП Маурицио Мартина назвал это "новой страницей в истории партии". Однако основные лозунги касались критики деятельности коалиционного правительства "Движение "5 звезд" и "Лиги", которые Мартина назвал "антилиберальным, раздувающим ненависть". "В Италии управляет правительство правых националистов, представляющих опасность для страны", - сказал он.

На Народную площадь в Риме пришли оба бывших премьер-министра - экс-секретарь ДП Маттео Ренци и Паоло Джентилони. Последние парламентские выборы 4 марта стали серьезным поражением для партии, правившей на протяжении предыдущих пяти лет. В итоге за нее проголосовали всего около 20% избирателей, и ДП отказалась от вхождения в альянс с "Движением "5 звезд", которым не хватило голосов для обладания парламентским большинством. В правительство вошла "Лига", оторвавшись от правоцентристской коалиции, с которой выступала на выборах.

Кабинет, где двумя ключевыми фигурами считаются вице-премьеры и министры внутренних дел и экономразвития, труда и социальной политики Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо (лидеры двух партий), подвергается критике традиционного истеблишмента за свою антимиграционную политику, евроскептицизм, антиевропейские меры. Одновременно достаточно критически о кабинете высказывается и традиционный оппонент ДП Сильвио Берлускони, чья партия "Вперед, Италия" также ушла в оппозицию. На фоне принимаемых решений о финансировании бюджета ухудшились экономические показатели, негативно сказывающиеся на доверие инвесторов.