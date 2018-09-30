{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: манифестация итальянской оппозиции в Риме собрала около 70 тыс. человек

Основные лозунги протестующих касались критики деятельности коалиционного правительства "Движение "5 звезд" и "Лиги"

РИМ, 30 сентября. /ТАСС/. Около 70 тыс. человек приняли участие в манифестации, организованной в воскресенье оппозиционной Демократической партией (ДП) в Риме. Об этом сообщает новостной канал Rai News 24 со ссылкой на устроителей акции.

Секретарь ДП Маурицио Мартина назвал это "новой страницей в истории партии". Однако основные лозунги касались критики деятельности коалиционного правительства "Движение "5 звезд" и "Лиги", которые Мартина назвал "антилиберальным, раздувающим ненависть". "В Италии управляет правительство правых националистов, представляющих опасность для страны", - сказал он.

На Народную площадь в Риме пришли оба бывших премьер-министра - экс-секретарь ДП Маттео Ренци и Паоло Джентилони. Последние парламентские выборы 4 марта стали серьезным поражением для партии, правившей на протяжении предыдущих пяти лет. В итоге за нее проголосовали всего около 20% избирателей, и ДП отказалась от вхождения в альянс с "Движением "5 звезд", которым не хватило голосов для обладания парламентским большинством. В правительство вошла "Лига", оторвавшись от правоцентристской коалиции, с которой выступала на выборах.

Кабинет, где двумя ключевыми фигурами считаются вице-премьеры и министры внутренних дел и экономразвития, труда и социальной политики Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо (лидеры двух партий), подвергается критике традиционного истеблишмента за свою антимиграционную политику, евроскептицизм, антиевропейские меры. Одновременно достаточно критически о кабинете высказывается и традиционный оппонент ДП Сильвио Берлускони, чья партия "Вперед, Италия" также ушла в оппозицию. На фоне принимаемых решений о финансировании бюджета ухудшились экономические показатели, негативно сказывающиеся на доверие инвесторов.

Теги
ИталияБерлускони, СильвиоРенци, МаттеоДжентилони, Паоло
Кризис на Украине
Порошенко надеется, что антикоррупционный суд на Украине сформируют до марта 2019 года
Предполагается, что суд будет состоять из 39 судей, из которых 12 будут судьи Апелляционной палаты
Читать полностью