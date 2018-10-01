Около 150 тыс. человек собрались на площади Тяньаньмэнь в День образования КНР

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Около 150 тыс. жителей и гостей Пекина собрались в понедельник утром на центральной площади Тяньаньмэнь для участия в церемонии поднятия флага по случаю 69-й годовщины образования КНР. Поблизости власти установили постамент, на который водрузили гигантскую иллюминированную вазу с 90 искусственными цветами весом 100-200 кг каждый, достигающими от 1,3 до 3 м в длину.

Днем ранее, ровно в 10:00 утра по местному времени (05:00 мск) на Тяньаньмэнь также прошла церемония, посвященная тем, кто пожертвовал жизнью ради свободы и процветания страны. В ней приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета Ли Кэцян и другие представители высшего руководства страны. Участники церемонии под музыкальное сопровождение исполнили гимн, после чего склонили головы в знак уважения к национальным героям. Солдаты почетного караула поднесли к флагу девять корзин с цветами - от Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, Госсовета КНР, Народного политического консультативного совета и еще пяти общественно-политических организаций.

Как отметил премьер Ли Кэцян, выступая на торжественном приеме в Доме народных собраний по случаю Дня образования КНР, Пекин "твердо привержен базирующейся на праве системе мультилатерализма" - отношений между государствами, построенной на основе многосторонних соглашений. По его словам, Китай продолжит проводить политику открытости, содействовать развитию других стран, одновременно отстаивая собственные интересы.

День образования КНР, который отмечается 1 октября, считается одним из главных китайских праздников - по случаю этой даты в стране введена неделя выходных. В специальных административных районах Гонконге и Макао они длятся один и два дня соответственно.