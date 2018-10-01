СМИ: договоры по С-400 и подготовке космонавтов могут быть подписаны на саммите в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 октября. /ТАСС/. Пакет документов, в том числе договор о поставке в Индию российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 и соглашение о подготовке первого национального индийского космического экипажа в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в России, могут быть подписаны во время предстоящего на этой неделе визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели. Об этом сообщил в понедельник телеканал IndiaTV.

По данным телеканала, в числе документов, которые могут быть подписаны, - соглашение о приобретении у России четырех новых фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии (планируется, что два корабля должны быть построены на верфи в индийском Гоа, а еще два - поставлены из России), соглашение о производстве в Индии автоматов АК-103.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее индийские СМИ сообщили, что соглашение с РФ о поставках С-400 находится на финальной стадии подписания. Сделка предполагает поставку Нью-Дели ЗРС на сумму 390 млрд индийских рупий (порядка $5,43 млрд). Решение Нью-Дели закупить российские ЗРС вызвало недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

В августе текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Как затем сообщили представители Индийской организации космических исследований, предполагается, что экипаж из трех человек будет отправлен на низкую околоземную орбиту, на которой проработает 5-7 дней.

Президент РФ Владимир Путин посетит с официальным визитом Индию 4-5 октября. Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди планируется рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов. Программой визита предусмотрена встреча президента России с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.