Глава минюста Финляндии обсудит в Москве сотрудничество с РФ в области права

ХЕЛЬСИНКИ, 1 октября. /ТАСС/. Министр юстиции Финляндии Антти Хяккянен 1-2 октября посетит Москву, где обсудит продолжение сотрудничества с РФ в области права. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба финского минюста.

"Хяккянен посетит Москву 1-2 октября. Он встретится с министром юстиции РФ Александром Коноваловым. Министры обсудят правовую политику, реализацию программы сотрудничества между минюстами Финляндии и России в 2017-2018 годах и то, как эта кооперация будет продолжена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе финского министерства напомнили, что двустороннему сотрудничеству двух ведомств уже 20 лет. Оно включает среди прочего "развитие системы правовой помощи, кооперацию в гражданских вопросах и переводе осужденных, в сфере взыскания долгов и карательных санкций".

В программе Хяккянена в Москве также будет встреча с генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой и председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, ее темой станет независимость, беспристрастность и эффективность суда в цифровую эру. Они также обсудят программу сотрудничества между прокурорскими ведомствами и взаимодействие в уголовных делах между двумя странами.

Кроме того, Хяккянен посетит комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству, встретится с представителем ассоциации по защите интересов европейских компаний в России и обсудит ситуацию с правами человека с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.