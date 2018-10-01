ООН: ежедневно Венесуэлу покидают около 5 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 1 октября. /ТАСС/. Около 5 тыс. венесуэльцев ежедневно покидают свою страну.

Об этом заявил в понедельник в Женеве верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, призвавший оказать помощь государствам, принимающим у себя граждан Венесуэлы.

Выступая на 69-й сессии Исполкома возглавляемого им ведомства, Гранди отметил, что сейчас за пределами Венесуэлы находятся более 2,6 млн ее граждан, и в этих условиях "исключительно важен неполитический и гуманитарный подход для оказания помощи странам, которые их принимают". "Около 5 тыс. человек покидают Венесуэлу ежедневно, и это самое большее движение населения в Латинской Америке в современной истории", - констатировал он.

Гранди приветствовал "региональный подход" в решении проблемы мигрантов-венесуэльцев, нашедший отражение в принятой в начале сентября в столице Эквадора Декларации Кито, и поблагодарил государства региона за то, что они держат открытыми свои границы и обеспечивают доступ венесуэльским гражданам к получению убежища. Вместе с тем, как считает верховный комиссар ООН, "необходимо больше сделать для обеспечения региональной согласованности" в том, что касается предоставления защиты беженцам и мигрантам.

Декларация Кито была подписана 4 сентября представителями Аргентины, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая, Чили и Эквадора. Правительства этих 11 стран договорились "в соответствии с национальным законодательством каждой страны принимать истекшие документы в качестве документов, удостоверяющих личность венесуэльских граждан для миграционных целей".

Они обратились к Каракасу с призывом наладить процесс выдачи венесуэльцам всех видов документов, необходимых для свободного передвижения.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Они уезжают, в основном, в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. В свою очередь, власти Венесуэлы отрицают наличие гуманитарного кризиса в стране. По мнению исполнительного вице-президента республики Дельси Родригес, речь идет о "нормальных миграционных потоках".