SZ: задержанные в ФРГ члены ультраправой группировки ставили цель по свержению власти

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Задержанные в понедельник в Германии члены неонацистской группировки вынашивали планы по свержению действующей власти в Федеративной Республике. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в следствии.

По информации издания, к такому выводу правоохранительные органы пришли после прослушки телефонных разговоров и изучения переписок предполагаемых экстремистов. Подозреваемые считали себя "элитой правой сцены" в Германии и хотели не только совершать нападения на мигрантов, политиков и, по их собственным словам, на "медийную диктатуру и их рабов", но и прилагать все силы для отмены действующих в ФРГ законов.

Следствие полагает, что в самом скором времени подозреваемые могли совершить вооруженные атаки, в том числе на политических деятелей и журналистов. Кто конкретно мог находиться под прицелом радикалов, пока неизвестно. "Они хотели видеть другую страну, - отметили Süddeutsche Zeitung в следственных кругах.

Как отмечает газета, правоохранительные органы решили задержать подозреваемых после того, как они попытались приобрести огнестрельное оружие. Некоторые из них ранее уже состояли в других неонацистских группировках. Например, некий Том В. входил в ультраправое объединение Sturm 34, члены которой совершали жестокие нападения на иностранцев в районе города Митвайда.

Шестеро предполагаемых экстремистов были задержаны в понедельник утром в Саксонии, прежде всего в районе Хемница, и в Баварии. Еще один радикал - некий Кристиан К. - уже находился под арестом. Он считается главарем группировки. Подозреваемые - граждане Германии в возрасте от 20 до 30 лет. По данным правоохранительных органов, созданная ими группировка носила название "Революция Хемниц".

Генпрокуратура ФРГ сообщила ранее, что задержанные планировали совершить нападение на День германского единства - 3 октября. Как оно могло выглядеть, в настоящее время выясняется.