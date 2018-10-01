В Генштабе ВС Ирана заявили, что удар в Сирии был ответом на теракт в Ахвазе

ТАСС, 1 октября. Ракетный удар Тегерана по экстремистам в Сирии был первой частью ответа Ирана на теракт в Ахвазе. Об этом в понедельник заявил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

"Будет и другая реакция на террористическую атаку в Ахвазе", - приводит агентство Tasnim слова Багери. Военный добавил, что "для иранских властей безопасность страны является красной чертой". "Враги должны знать, что они не могут безнаказанно угрожать безопасности страны", - подчеркнул он.

Ранее утром Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) выпустил несколько баллистических ракет по территории Сирии к востоку от реки Евфрат, где, как утверждается, находились организаторы теракта в иранском Ахвазе. Через несколько минут после этого в район проведения операции были направлены иранские боевые дроны для мониторинга последствий удара и поражения целей противника в случае их обнаружения.

22 сентября во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще около 60 получили ранения.

По данным иранского агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". Агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что теракт в Ахвазе был организован Саудовской Аравией и ОАЭ при поддержке США.