КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин допустил, что Украина может выслать венгерского консула 3 октября. Об это он сказал в понедельник в эфире украинского телеканала "ATR" .

"Все просто, я встречался с господином [главой МИД Венгрии Петером] Сийярто в Нью-Йорке и я ему сказал, что есть только две опции - первая, вы его [консула] сами отзываете в течение нескольких дней, я могу дать вам такую опцию, все таки Венгрия не Россия, или мы ждем несколько дней, как люди вежливые, но в тоже время очень жесткие и последовательные, и потом его соответственно высылаем. Мы подождем еще условно два дня, там до среды [3 октября], и если не будет венгерского решения, конечно, положим начало свое", - сказал он.

19 сентября появилось видео, на котором жители закарпатского города Берегово в консульстве Венгрии получают паспорта этой страны. Церемония сопровождалась принесением присяги на верность Венгрии и рекомендациями венгерских дипломатов не сообщать украинским властям о получении документов. Как выяснилось позднее, видео выложил в сеть сотрудник государственной пограничной службы Украины, который также оказался в числе получателей венгерских паспортов. При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что видеосъемка на территории консульства была операцией спецслужб Украины, что является нарушением международных правил.

Вопрос о массовой выдаче венгерских паспортов украинским жителям глава МИД Украины Павел Климкин поднял в Нью-Йорке на встрече с венгерским коллегой. Однако договориться им не удалось. Климкин по итогам встречи заявил, что консул Венгрии на Украине будет выслан, если не согласится уехать сам. В случае таких действий Будапешт пообещал ответить зеркальными мерами.

Действующее украинское законодательство не признает у граждан страны наличия иного гражданства. Несмотря на это, многие представители национальных меньшинств, проживающие на западе Украины, в последние годы предпочитают получать паспорта других стран. Согласно официальным данным, только в Закарпатье уже выдано более 100 тыс. венгерских паспортов.