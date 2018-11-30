Минюст США выделил $16 млн пострадавшим после массовой стрельбы в Лас-Вегасе

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции США предоставило $16 млн пострадавшим в результате массовой бойни в Лас-Вегасе в октябре прошлого года. Об этом объявил в пятницу исполняющий обязанности министра юстиции Мэтью Уитэкер, текст его выступления размещен на сайте министерства.

"Министерство юстиции предоставит $16 млн пострадавшим в октябре 2017 года в результате массовой стрельбы в Лас-Вегасе, а также сотрудникам дежурных служб, работавшим на месте этой трагедии, - отметил он, выступая в Цинциннати (штат Огайо). - Эти средства могут быть использованы на оплату лечения пострадавших, на их реабилитацию, а также на оплату расходов на юристов. Ранее на нужды правоохранительных органов в Лас-Вегасе министерство уже предоставило 3 млн долларов".

По данным агентства, Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в сентябре 2018 года подготовило доклад по оценке действий полиции и других служб во время трагедии в Лас-Вегасе. В нем, в частности, отмечается, что полицейские, пожарные и медики с трудом справлялись с огромным количеством звонков, поступавших по "горячей линии". Кроме того, на эффективность их действий оказывали влияние ложные сообщения о других преступлениях и непроверенные данные о числе жертв.

Стрельба в Лас-Вегасе стала самым кровопролитным случаем массового расстрела людей в новейшей истории США.