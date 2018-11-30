МИД Италии вызвал посла Египта по делу убитого в Каире в 2016 году итальянского аспиранта

РИМ, 30 ноября. /ТАСС/. Посол Египта был вызван в МИД Италии для обсуждения хода расследования убийства в начале 2016 года в Каире итальянского аспиранта Джулио Реджени. Как сообщает в пятницу пресс-служба дипломатического ведомства, министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези потребовал от египетской стороны принять меры "на всех политических уровнях, чтобы найти и наказать виновных в этом варварском убийстве".

"Министр Моаверо-Миланези напомнил, что завершение расследования этого преступления остается приоритетом для итальянского руководства. Со стороны египетского дипломата были получены заверения, что Каир в высшей мере заинтересован в том, чтобы это преступление было раскрыто и готов к полному сотрудничеству в расследовании", - говорится заявлении МИД.

В четверг председатель нижней палаты (Палаты депутатов) итальянского парламента Роберто Фико объявил о приостановке дипломатических контактов с парламентом Египта. А вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо пригрозил в пятницу, что если "ответы не последуют до конца этого года, будут приняты меры, которые скажутся на всех сферах двусторонних отношений и сотрудничества", в том числе в энергетике. В Египте работает итальянская энергетическая компания Eni (Эни), которая занимается разработкой одного из крупнейших месторождений (в проекте участвует и российская "Роснефть").

Итальянский аспирант Джулио Реджени, который собирал в Египте материалы для научной работы и встречался с большим числом людей, в том числе оппозиционерами, пропал 25 января 2016 года. Его тело со следами насильственной смерти было обнаружено несколько дней спустя на обочине одной из автотрасс. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что перед смертью его пытали. Египетская сторона настаивает на том, что гибель итальянского гражданина стала результатом разбойного нападения с целью ограбления и старается оказать всяческое содействие в расследовании итальянской прокуратуре, категорически опровергнув появившуюся в СМИ информацию о причастности к его гибели спецслужб.