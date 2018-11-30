Жители Аргентины вышли на марш против саммита G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Тысячи человек принимают участие в марше антиглобалистов в центре Буэнос-Айреса, где в пятницу начался саммит Группы двадцати (G20). Как передает корреспондент ТАСС с места события, колонна начала шествие на центральном проспекте города и уже дошла до площади перед Конгрессом.

В марше принимают участие различные общественные движения и профсоюзы. В руках многие протестующие несут плакаты с лозунгами "Нет G20", "Трамп, прочь!", "МВФ = голод". На марше также звучат антиправительственные песни.

К настоящему моменту серьезных инцидентов в ходе манифестации не зарегистрировано. По данным телеканала Todo Noticias, полиция задержала 13 человек. У некоторых из них в рюкзаках были обнаружены камни, палки и другие предметы, которые могут быть использованы в столкновении с полицией.

Выход на улицы за пределами согласованного маршрута закрыты ограждениями. Вдоль пути следования марша дежурит полиция и жандармерия.

Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич сообщила, что к обеспечению порядка в дни саммита будут привлечены около 22 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Власти обратились к общественным организациям с просьбой провести манифестации мирно.