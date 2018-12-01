ШОС настроена на активную работу с молодежью для продвижения "шанхайского духа"

КУНЬМИН, 1 декабря. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) нацелена на активную работу и взаимодействие с молодежью с целью продвижения "шанхайского духа" и осуществления его основополагающих принципов. Об этом в субботу заявил генеральный секретарь организации Рашид Алимов.

"В Куньмине (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай) состоялось очень важное событие - встреча представителей молодого поколения стран ШОС с национальными координаторами организации в Центре молодежных обменов при Куньминском университете", - сказал Алимов в ходе встречи с руководством провинции Юньнань и администрацией Куньмина. "По итогам встречи национальные координаторы приняли решение продолжать активную работу с молодежью с тем, чтобы молодое поколение гордо несло знамя ШОС и "шанхайского духа" в будущее", - подчеркнул генеральный секретарь.

По словам Алимова, в ходе встречи представители восьми стран - членов Шанхайской организации сотрудничества зачитали письмо молодежи ШОС в адрес национальных координаторов, в котором заявили о приверженности целям и принципам хартии ШОС и ценностям "шанхайского духа", выразили твердую волю бороться против терроризма, экстремизма и сепаратизма, веру в построение мира на основе взаимного уважения и доверия друг к другу, а также желание творить, созидать и претворять высокие идеалы в жизнь и внести свой посильный вклад в развитие своих страны и организации".

"Это был один из ответов нашей молодежи на обращение глав государств - членов ШОС, принятое в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) в июне этого года", - подытожил генеральный секретарь.

Шанхайская организация сотрудничества уделяет особое внимание развитию взаимодействия с молодым поколением. В июне этого года при секретариате ШОС в Пекине была официально утверждена Молодежная лига, объединяющая представителей молодого поколения стран организации. В прошлом месяце в китайском городе Дунфан (провинция Хайнань, Южный Китай) прошла Первая ассамблея представителей молодежи стран Шанхайской организации сотрудничества "Молодежь ШОС против терроризма и экстремизма".