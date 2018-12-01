Помпео заявил, что Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Ирана провели испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции Совета Безопасности ООН. С таким утверждением выступил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео.

По его словам, власти Ирана "недавно провели испытания баллистической ракеты средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок". "Ее дальность позволяет наносить удар по некоторым частям Европы и Ближнему Востоку. Эти испытания нарушают резолюцию 2231 СБ ООН, которая запрещает Ирану развивать ракетную программу", - приводит его слова пресс-служба Госдепартамента.

"Как мы уже предупреждали, Иран стал чаще проводить ракетные испытания. Мы осуждаем эти действия и призываем Иран немедленно прекратить всю деятельность, связанную с баллистическими ракетами, способными нести ядерные боеголовки", - подчеркнул Помпео.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер Соединенных Штатов и Евросоюза. Остальные участники соглашения не одобрили выход из него США и остались привержены прежним договоренностям.