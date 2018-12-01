СМИ: спецпредставителями для решения проблемы мирного договора станут Моргулов и Мори

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Особый советник премьер-министра Японии по внешнеполитическим вопросам Такэо Мори и заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов станут спецпредставителями лидеров РФ и Японии, которые будут вести переговоры по проблеме мирного договора в рамках нового механизма, о котором объявил президент Владимир Путин. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Президент России Владимир Путин сообщил в субботу, что договорился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о новом механизме по решению проблемы мирного договора.

"Что касается новых механизмов, мы договорились о том, что с нашей стороны, например, будет спецпредставитель президента, с японской - спецпредставитель премьер-министра. Непосредственно курировать эту работу будут министры иностранных дел", - сказал глава российского государства на пресс-конференции в Буэнос-Айресе. Он пообещал, что об этой работе будет сообщено дополнительно.