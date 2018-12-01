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Саммит G20 в Аргентине

Сделка о свободной торговле между Австралией и ЕС будет ускорена

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал будущее соглашение с ЕС очередным достижением страны после сделок с Китаем, Японией и Южной Кореей

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, выступая перед журналистами по итогам саммита G20, о поддержке лидеров Евросоюза в деле ускорения сделки о свободной торговле.

"Мы смогли договориться о необходимости ускорения разработки и внедрения соглашения о свободной торговле с ЕС и ожидаем существенного продвижения сделки уже в ближайшие месяцы", - цитирует Моррисона в субботу телеканал SBS.

Австралийский премьер назвал будущее соглашение с ЕС очередным достижением страны после аналогичных сделок с Китаем, Японией и Южной Кореей.

Теги
АвстралияАргентинаСаммит G20 в Аргентине
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