МИД КНР: Си Цзиньпин и Меркель договорились совместно бороться с протекционизмом

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе саммита Большой двадцатки (G20) в Буэнос-Айресе выразили готовность бороться с протекционизмом отдельных стран мира, совместно преодолевать глобальные вызовы. Об этом сообщил в воскресенье МИД КНР.

"Китай и ФРГ выступают в качестве ведущих торгово-экономических держав мира, нам необходимо продолжать защищать принципы свободной торговли, бороться с протекционизмом. Китайская сторона готова действовать в едином ключе с Германией", - приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства слова Си Цзиньпина.

По словам председателя КНР, Пекин и Берлин должны уделять особое внимание усилению роли Совета Безопасности ООН для преодоления глобальных вызовов.

В свою очередь Меркель отметила, что Германия одобряет позицию Китая и намерена наращивать двустороннее взаимодействие ради усиления многосторонних форматов свободного внешнеэкономического сотрудничества. По ее словам, в условиях сложной и изменчивой международной ситуации Китаю и ФРГ следует еще более тесно координировать позиции.

"Германская сторона выступает в поддержку китайско- европейского сотрудничества, мы готовы оказывать этому еще более активное содействие", - резюмировала канцлер.