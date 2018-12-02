Лидеры США и Китая отметили прогресс в ситуации вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Буэнос-Айресе в субботу констатировали положительные подвижки в ситуации вокруг КНДР и выразили намерение сотрудничать с целью денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Было достигнуто согласие по поводу того, что имел место значительный прогресс в том, что касается Северной Кореи, а также, что президент Трамп вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем [Госсовета КНДР] Ким Чен Ыном будут добиваться того, чтобы на Корейском полуострове не было ядерного оружия", - отмечается в документе. "Президент Трамп выразил дружеские чувства и уважение председателю [Госсовета КНДР] Ким Чен Ыну", - также говорится в нем.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп тогда обещал отказаться от проведения совместных с Южной Кореей военных учений. 22 июня Пентагон объявил о приостановке ряда учений с участием Южной Кореи в соответствии с итогами саммита в Сингапуре.