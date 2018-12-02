Премьер Индии поблагодарил Италию за согласие по обмену годами председательствования в G20

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Нью-Дели благодарит Рим за согласие поменяться годами председательствования в "большой двадцатке", в результате чего Индия станет страной-хозяйкой саммита G20 не в 2021-м, а в 2022 году, когда страна будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии закрытия встречи "двадцатки" в Буэнос-Айресе.
"Мы благодарим Италию за согласие позволить нам принять саммит в 2022 году", - цитирует в воскресенье Моди информационное агентство PTI.
"В 2022 году Индия отметит 75 лет независимости. В том особенном году Индия надеется приветствовать мир на саммите G20! Приезжайте в Индию, наиболее быстрорастущую крупную экономику мира! Познакомьтесь с богатой историей и разнообразием Индии и испытайте теплое индийское гостеприимство!" - добавил индийский премьер.
Ранее Италия и Индия договорились поменяться годом своего председательства в "двадцатке", поскольку Индия хотела приурочить саммит к годовщине независимости. Как сообщил в субботу премьер-министр Италии Джузеппе Конте, Рим согласился на такой обмен по просьбе индийской стороны.