Экс-президент Египта не явился в суд из-за неверного оформления повестки

КАИР, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Египта Хосни Мубарак не явился в воскресенье в суд для дачи свидетельских показаний из-за того, что ему была доставлена недействительная повестка. Об этом, как сообщила газета Al-Youm Al-Sabia, заявил адвокат экс-главы египетского государства Фарид ад-Диб.

По словам адвоката бывшего президента, его клиент "уважает решение суда и готов присутствовать [в зале заседаний] для дачи свидетельских показаний". Однако, добавил ад-Диб, "доставленная по месту его жительства [судебная] повестка является недействительной". Как пояснил юрист, повестка была направлена на имя гражданского лица, "тогда как мой клиент является военным". Именно поэтому, отметил ад-Диб, экс-президент "не ответил на эту повестку и не присутствовал на слушаниях".

Повторная повестка

В свою очередь газета Al Ahram сообщила, что уголовный суд Каира принял решение повторно вызвать экс-президента страны на допрос.

По словам представителя суда, "разбирательство по настоящему делу перенесено на 26 декабря". Он добавил, что на предстоящее заседании "в качестве свидетеля повторно вызван бывший президент [Хосни] Мубарак". "Суд намерен заслушать показания Мубарака в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом", - пояснил представитель каирского суда.

В конце октября Мубарак, оставивший свой пост в феврале 2011 года под давлением массовых антиправительственных выступлений, был вызван в суд для дачи свидетельских показаний по так называемому делу "о побеге из тюрем", главным фигурантом по которому проходит другой бывший глава Египта Мухаммед Мурси. Однако в начале заседания председатель суда объявил, что Мубарак присутствовать в зале заседаний не будет. Причины его неявки в суд председатель не указал.

По делу о "побеге из тюрем" против Мурси и других членов руководства исламистского движения "Братья-мусульмане" (запрещена в России) выдвинуты обвинения в побеге из заключения, нападении и убийстве полицейских, а также в провоцировании беспорядков и участии в несанкционированных акциях протеста в январе 2011 года, которые привели к отстранению от власти действовавшего в то время главы государства Мубарака. В июне 2015 года этому по этому делу Мурси и пяти руководителей "Братьев-мусульман" были приговорены к смертной казни. Однако затем Кассационный суд принял апелляцию осужденных и отправил дело на повторное рассмотрение.

Весной 2013 года в египетской столице прошли многотысячные демонстрации с требованиями отставки Мурси, одного из лидеров "Братьев-мусульман" и действовавшего тогда президента страны. Спустя несколько месяцев, 30 июня 2013 года, военные сместили Мурси с его должности. Через некоторое время практически все руководство движения было арестовано, деятельность группировки в стране запрещена, "Братья-мусульмане" внесены в список террористических организаций.