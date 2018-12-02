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СМИ: в Латвии нашли останки десяти солдат Российской империи

Раскопки проходили 1 декабря в Валгундской волости на Пулеметной горке

РИГА, 2 декабря. /ТАСС/. Останки десяти солдат, воевавших на стороне Российской империи и погибших во время Первой мировой войны, найдены в Латвии. Об этом в воскресенье сообщает местный информационный портал Mixnews.lv со ссылкой на поисковый отряд "Легенда".

Раскопки проходили 1 декабря в Валгундской волости на Пулеметной горке. В годы Первой мировой войны недалеко от этого места велись Рождественские бои, известные также как Митавская операция.

О находке сообщила депутат Сейма (парламента) Латвии Регина Лочмеле-Лунева, которая принимала участие в раскопках. "Судя по найденной амуниции, пуговицам и православным крестам - это солдаты Русской императорской армии. Все - неизвестные, но скоро их души обретут покой", - написала она на своей странице в Facebook.

В апреле латвийский поисковый отряд "Легенда" под городом Салдусом также нашел останки 145 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны.

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