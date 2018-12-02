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AFP: в Мавритании оппозиция выступила против визита наследного принца Саудовской Аравии

По данным агентства, ему вменили в вину "благосклонное отношение к Израилю в ущерб палестинцам", а также "катастрофические результаты войны в Йемене"

ТАСС, 2 декабря. "Национальный форум за демократию и единство" (НФДЕ) - крупная оппозиционная сила Мавритании - выразил недовольство по поводу визита в воскресенье в республику наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщило Agence France-Presse.

В заявлении НФДЕ отмечает, что саудовский кронпринц "не является желанным гостем в Мавритании". Ему вменили в вину "благосклонное отношение к Израилю в ущерб палестинцам", а также "катастрофические результаты войны в Йемене".

Вместе с тем, как утверждает агентство, в Нуакшоте в воскресенье не было организовано уличных акций, направленных против приезда Мухаммеда бен Сальмана.

Наследный принц прибыл в Мавританию из Аргентины, где принимал участие в работе саммита G20. Как ожидается, Мухаммед бен Сальман затем отправится с визитом в Алжир.

В рамках арабского турне в конце ноября он уже посетил Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Египет и Тунис.

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АлжирАргентинаБахрейнМавританияТунисОАЭЙеменЕгипетСаудовская АравияИзраильСауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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