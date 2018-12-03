Лидер Палестины считает администрацию Трампа препятствием для мира на Ближнем Востоке

РИМ, 3 декабря. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас считает нынешнюю администрацию США препятствием для мирного урегулирования на Ближнем Востоке и рассчитывает на других посредников в переговорах, включая Россию.

"Мы не хотим иметь ничего общего с этой администрацией США, мы не примем от них никакого плана [мирного урегулирования], нарушающего международное право и не соответствующего роли посредников. США предприняли рад карательных мер по отношению к Палестине, и они не могут больше быть единственным посредником", - заявил Аббас, прибывший в Рим для встречи с Папой Римским и итальянским руководством, в опубликованном в понедельник интервью газете La Stampa. Он также назвал администрацию Дональда Трампа "препятствием для достижения мира" в регионе.

При этом палестинский лидер отметил, что в сложившихся условиях готов на прямой диалог с Израилем и рассчитывает на посредничество других стран, включая Россию. "Европа может сыграть свою роль. И мы открыты прямому диалогу, я несколько раз соглашался на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в том числе в Москве по приглашению президента Владимира Путина, но он [Нетаньяху] никогда не приезжал", - указал Аббас.