Марин Ле Пен потребовала от премьера Франции снизить тарифы и повысить пенсии

ПАРИЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает необходимым, чтобы власти Франции понизили цены на автомобильное топливо, а также повысили минимальный уровень зарплаты и пенсии наименее обеспеченным французам. Об этом Ле Пен сообщила в понедельник журналистам по итогам переговоров в Матиньонском дворце с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом. Трансляцию из двора Матиньонского дворца провел телеканал CNews.

"Я изложила премьер-министру нашу позицию, напомнив, что у него остается всего несколько часов для того, чтобы положить конец той стратегии конфронтации, которая была выбрана [президентом страны] Эмманюэлем Макроном и осуществляется в течение трех недель, грозя привести к трагическим последствиям. Мы указали на то, что властям необходимо в срочном порядке отменить [вводимые] тарифы на бензин и дизельное топливо, причем расширив эту меру на весь оставшийся период их пятилетнего срока полномочий. Мы также указали премьеру на необходимость значительного понижения тарифов на электроэнергию и газ, так как они являются средствами первой необходимости для французов", - сказала Ле Пен.

Выйти из тупика

Она подчеркнула также, что властям "следует найти выход из тупика", который представляет собой проблема повышения минимальной заработной платы во Франции и минимальных пенсий. Ле Пен особо отметила, что "надлежит учесть те страдания, которые испытывает та часть населения, которая вынуждена существовать в крайне неблагоприятных условиях". Она в своем заявлении предупредила президента Макрона, что он "рискует оказаться первым президентом, который отдаст приказ стрелять по французам", так как именно такой может оказаться ситуация в стране, если проблемы не будут урегулированы.

"Кроме того, в стране необходимо урегулировать тот политический кризис, который возник в связи с вопросом представительства [в политических институтах]. В частности, следует ввести пропорциональную систему для выборов в Национальное собрание, чтобы принимаемые там решения отражали чаяния большинства населения". В настоящее время мнение большинства в нижней палате парламента "является не более чем иллюзией, учитывая существующую, совершенно несправедливую систему выборов", - считает Ле Пен, давно протестующая против используемой в соответствии с положениями конституции смешанной мажоритарной системы выборов.

Ле Пен выразила также Эдуару Филиппу негативное отношение ее партии к предстоящему подписанию президентом Макроном Марракешского соглашения по вопросам миграции, так как оно, по ее мнению, "приведет к затоплению Франции волнами мигрантов". "Французы не согласятся с тем, что их страна окажется в результате вынужденной принимать сотни тысяч мигрантов, которым ей придется обеспечивать жилье, пропитание, медицинское обслуживание и образование их детям. И это тогда, когда правительство отказывается принимать меры в поддержку населения, мотивируя, что на это нет денег", - подчеркнула представитель оппозиции.