Fox: адвокаты Трампа добиваются от экс-порноактрисы возмещения судебных издержек

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Адвокаты президента США хотят добиться возмещения судебных издержек в размере около $800 тыс. от бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, подававшей иск на Дональда Трампа за клевету и распространении порочащих ее сведений. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

Федеральный судья в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) Джеймс Отеро в октябре не принял к рассмотрению жалобу Клиффорд. Адвокат главы государства Чарльз Хардер подсчитал, что его юридическая фирма занималась защитой интересов Трампа в этом разбирательстве свыше 500 часов, а судебные издержки составили $390 тыс. Адвокат просит судью Отеро увеличить эту сумму вдвое, чтобы предотвратить "повторные иски и фривольные дела по поводу диффамации".

"Подобные действия практически не имеют прецедентов в американской истории юриспруденции", - приводит телеканал выдержки из ходатайства Хардера, направленного в понедельник на рассмотрение суда. Клиффорд "не только выдвинула необоснованные обвинения в диффамации против действующего президента Соединенных Штатов, но и вместе со своим адвокатом ведет массированную рекламную кампанию", указал Хардер. Судья Отеро пока не вынес постановление по этому ходатайству.

Клиффорд утверждает, что вступала с Трампом во внебрачную связь более 10 лет назад. По ее словам, в 2011 году она рассказала об отношениях с миллиардером дочернему изданию американского журнала In Touch, однако статья с ее откровениями так и не была опубликована. Через несколько недель после этого, как заявляет Клиффорд, в Лас-Вегасе (штат Невада) на парковке неизвестный стал угрожать ей расправой, если она не будет держать все в тайне.

Скандал вокруг якобы имевшей место внебрачной связи между Трампом и Клиффорд разгорелся после публикации в газете The Wall Street Journal в январе этого года. Как сообщало издание, теперь уже бывший юрист Трампа Майкл Коэн за месяц до президентских выборов в США в ноябре 2016 года заплатил экс-порноактрисе $130 тыс., чтобы она хранила в секрете информацию о былых интимных отношениях. В Белом доме отрицают, что Трамп когда-либо вступал во внебрачную связь.