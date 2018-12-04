Армия Израиля сообщила об обнаружении первого тоннеля "Хезболлах" на границе с Ливаном

"Солдаты обнаружили прорытый под границей атакующий тоннель в области Кафр-Кела. В настоящий момент армия начала тактические и инженерные действия по нейтрализации тоннеля", - говорится в документе.

"Тоннель был обнаружен в рамках операции "Северный щит", направленной на нейтрализацию прорытых движением "Хезболлах" под границей из Ливана в Израиль", - добавили в армии, отметив, что "тоннель проникал на израильскую территорию и был предназначен для нанесения вреда израильским гражданским лицам. "Тоннель не представлял собой немедленной угрозы находящимся в районе израильским населенным пунктам", - добавили военные.

Ранее 4 декабря официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов, что израильская армия начинает операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению прорытых в Израиль тоннелей ливанского шиитского движения "Хезболлах". Он отметил, что армия не проводит мобилизацию резервистов, но нарастила военное присутствие на севере и готова к любым сценариям. Военный представитель отметил, что операция будет проводиться только на израильской территории, включая контролируемую еврейским государством часть Голанских высот.

В заявлении армейской пресс-службы создание атакующих тоннелей "Хезболлах" называется "вопиющим нарушением суверенитета Израиля, вновь демонстрирующим пренебрежение террористической организации "Хезболлах" резолюциями ООН, включая резолюцию СБ ООН 1701".

Вечером 3 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встречался в Брюсселе с госсекретарем США Майклом Помпео. По заявлениям израильской стороны, на переговорах с главой американской дипломатии премьер обсуждал способы сдерживания агрессии Ирана и его сателлитов на севере Израиля, включая Ливан, Сирию и Ирак.