ЕСПЧ не будет пересматривать дело Pussy Riot

ТАСС, 4 декабря. Комиссия из пяти судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) решила не пересматривать дело участниц панк-группы Pussy Riot и не выносить его на рассмотрение Большой палаты. Об этом сообщается во вторник в пресс-релизе на сайте суда.

"Запрос на передачу [в Большую палату] отклонен. Решения по следующим 20 делам теперь являются окончательными", - говорится в пресс-релизе. В числе дел, о которых идет речь, указано дело "Мария Алехина и другие против России" (Mariya Alekhina and Others versus Russia).

В июле этого года ЕСПЧ удовлетворил иски участниц группы по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя и обязал Россию выплатить компенсации морального ущерба на общую сумму €37 тыс. Суд признал нарушения по статьям 3, 5, 6, 10 Конвенции по правам человека. В октябре Минюст РФ обжаловал это решение.

В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы признал трех участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды за скандальный панк-молебен в храме Христа Спасителя. Каждая из них была приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. 10 октября 2012 года Мосгорсуд изменил приговор в отношении Самуцевич, заменив ей реальный срок наказания на условный. Наказание для остальных осужденных было оставлено в силе.