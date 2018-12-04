Генсек НАТО не видит сходства между "майданом" в Киеве и "желтыми жилетами" в Париже

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. НАТО считает неправильным даже проводить параллели между беспорядками на "майдане" в Киеве в 2014 году и "желтыми жилетами" в Париже сегодня. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи глав МИД НАТО с министрами иностранных дел Украины и Грузии.

Отвечая на вопрос ТАСС, намерен ли генсек НАТО призвать к сдержанности противостоящих "желтым жилетам" французские силы правопорядка, к чему призывал украинских правоохранителей в дни "майдана" его предшественник Андерс Фог Расмуссен он заявил: "Я считаю, что не имеет смысла сравнивать эти две ситуации. Я также считаю, что ставить вопрос таким образом - это совершенно неправильно". Генсек не стал развивать эту идею дальше.

В феврале 2014 года НАТО распространила несколько заявлений генсека Расмуссена, в которых он напрямую обращался к украинским военным, призывая их не вмешиваться в уличное противостояние власти и оппозиции в Киеве.