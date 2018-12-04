Введение военного положения на Украине осложнило ход дискуссии в контактной группе

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Военное положение, введенное на прошлой неделе в десяти областях Украины по инициативе президента Петра Порошенко, стало одной из главных тем на заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины во вторник, во многом определившей круг поднятых вопросов и характер дискуссии.

Военное положение является негативным фактором для реализации минских соглашений, заявил на заседании полпред РФ Борис Грызлов, подчеркнувший, что действия Киева повышают степень опасности для жителей Донбасса и дополнительно ухудшают гуманитарную ситуацию.

Вопрос о том, что меры, введенные Киевом, противоречат минскому процессу, пытались поднять на встрече и представители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ведь "военное положение предполагает ограничение целого ряда политических и гражданских прав граждан, что никак не соотносится с обязательствами провести выборы, амнистию и предоставить языковую автономию", отметил представитель ЛНР Родион Мирошник. Однако Украина, по его словам, оказалась не готова отвечать, как в условиях военного положения могут выполняться минские соглашения, как минимум в части выполнения политических обязательств.

Вместо этого, подчеркнул Мирошник, "украинская сторона в политической подгруппе пыталась навязать обсуждение инцидента в Керченском проливе, что никак не относится к кругу вопросов, обсуждаемых в Минске". "В политической группе поведение представителей Киева больше похоже на митинг или демонстрацию, а потому не влечет за собой конструктивный результат. Мы вынуждены констатировать, что Киев не готов к конструктивному обсуждению политических вопросов", - заявил представитель ЛНР.

Надежда на рождественское перемирие

В условиях военного положения особенно остро встает вопрос о мерах дополнительного контроля за соблюдением режима прекращения огня, отметил Борис Грызлов. Пакет таких мер, по его словам, был поддержан посредниками в лице российской делегации и представителей ОБСЕ, однако эти предложения не были согласованы украинской стороной.

Между тем, как подчеркнул Грызлов, "Вооруженные силы Украины систематически применяют боевые беспилотные летательные аппараты против гражданской инфраструктуры Донбасса, нарушают режим прекращения огня, в том числе в тех местах, где это представляет угрозу для гражданского населения". Так, по его словам, "недавно, 2 декабря, украинскими формированиями был обстрелян мост у пункта пропуска через линию соприкосновения около КПВВ "Станица Луганская".

Российский полпред в очередной раз напомнил и о договоренности развести силы в районе Станицы Луганской, которую в течение вот уже двух лет не выполняет украинская сторона. "Хочу подчеркнуть, что ВСУ уклоняются от разведения сил в Станице Луганской, хотя такая договоренность достигнута, а необходимые для отвода сил условия неоднократно выполнялись, что зафиксировано СММ ОБСЕ", - подчеркнул полпред РФ.

Сохранение напряженности в зоне конфликта отметил и спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик. "Создается впечатление, что стороны, вместо того, чтобы искать пути мирного решения конфликта, на самом деле движутся в противоположном направлении, - сказал он. - Я глубоко озабочен такой ситуацией и в очередной раз обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все необходимое, чтобы не допустить эскалации напряженности".

При этом Сайдик выразил надежду, что участники контактной группы сумеют договориться о новом перемирии на следующем заседании. "Рассчитываю, что стороны придут к объявлению рождественского перемирия, - сказал он. - Я очень надеюсь, что у нас будет действительно перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками".

Переговоры по обмену пленными

В гуманитарной подгруппе несколько активизировалась и дискуссия по освобождению удерживаемых лиц. На заседании появилась, наконец, долгое время отсутствовавшая представитель Украины Ирина Геращенко. Каждая из сторон вышла со своими предложениями по обмену, однако согласовать эти форматы пока не удалось.

Представители ДНР предложили Киеву 27 декабря 2018 года закончить второй этап обмена по формуле "всех установленных на всех установленных". "Мы не приемлем никаких "малых пакетов" - за каждым номером в списке стоит конкретная человеческая жизнь, судьба его родных и близких. Мы призываем украинскую сторону не искать всяческие уловки и подтвердить готовность проведения обмена по этой формуле", - заявила полпред ДНР, глава МИД республики Наталья Никонорова.

Однако украинская сторона в который раз отказалась от этого варианта, подняв вопрос об обмене "в формате 23/23 (россиян в украинских тюрьмах на украинцев, осужденных в РФ) и 66/19 (помилованных ополченцев на украинских силовиков).

Между тем, как отметил российский полпред, обмен в формате "всех установленных на всех установленных" "уже является компромиссом, так как минские соглашения требуют обмена по формуле "всех на всех". Своим отказом Киев создает "искусственные препятствия для важнейшего гуманитарного шага по обмену", подчеркнул Грызлов.

Подводя итоги заседания, спецпредставитель главы ОБСЕ сообщил, что следующее заседание контактной группы пройдет 19 декабря, после чего в работе группы будет объявлен перерыв на 4 недели до середины января.