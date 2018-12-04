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Кризис в Сирии

Глава МИД Испании признал вклад Турции в поиск решения конфликта в Сирии

Жозеп Боррель отметил также, что "Испания остается решительным сторонником турецкой европейской перспективы"

МАДРИД, 5 декабря. /ТАСС/. Испания признает важный вклад Турции в поиск политического урегулирования конфликта в Сирии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении испанского МИД по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Испании и Турции Жозепа Борреля и Мевлюта Чавушоглу.

Мадрид признает "фундаментальную роль, которую играет Турция в сирийском кризисе беженцев, и ее важный вклад в поиск политического решения конфликта в Сирии в целях деэскалации ситуации в стране и возобновления мирных переговоров", уточнили в испанском МИД. "Что касается переговоров Турции с ЕС, то Испания остается решительным сторонником турецкой европейской перспективы", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

"В сфере безопасности министр Жозеп Боррель подтвердил, что Испания считает, что безопасность Турции является стратегической для всего южного фланга альянса [НАТО] и в конечном счете для Европы", - отметили в МИД королевства.

Теги
СирияТурцияИспанияКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
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