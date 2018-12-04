МИД Швеции подтвердил прибытие делегации хуситов и спецпосланника ООН по Йемену

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём подтвердила в Twitter, что делегация мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) прибыла в Швецию во вторник вечером для участия в мирных переговорах вместе с посредником ООН для переговоров по Йемену. По словам главы ведомства, представители правительства этой страны также прибудут в ближайшее время.

"Делегация хуситов прибыла в Швецию вместе со спецпосланниками ООН, Швеции и Кувейта для проведения запланированных консультаций по Йемену. Ожидаем правительственную делегацию Йемена в ближайшее время. Надеемся, что консультации пройдут в ближайшее время как срочный шаг на пути к прекращению конфликта", - пишет министр.

В пути делегацию сопровождал спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс. Гарантия безопасности вылета и возвращения в Сану была одним из ключевых условий хуситов для участия в шведской встрече, которая пройдет, по данным СМИ, с 6 по 14 декабря. Предыдущая попытка эмиссара ООН собрать в одном месте представителей сторон конфликта в Йемене провалилась из-за неявки мятежников.

Ранее руководитель правительства мятежников в Сане Абдель Азиз бен Хабтур выразил надежду, что власти Йемена серьезно отнесутся к шведской встрече. По его словам, делегация хуситов везет в Швецию конкретные решения и предложения по урегулированию кризиса.

Ранее о прибытии делегации шиитского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) и спецпосланника генсека ООН по Йемену сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в ООН

Делегация шиитского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) и спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс прибыли вечером во вторник в Швецию для участия в новом раунде межйеменских консультаций. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в ООН.

До этого стало известно, что делегация мятежников-хуситов в сопровождении Гриффитса вылетела из международного аэропорта Саны в Швецию на борту самолета, предоставленного Кувейтом. Гарантия безопасности вылета и возвращения в Сану была одним из ключевых условий хуситов для участия в шведской встрече, которая пройдет, по данным СМИ, с 6 по 14 декабря.

Предыдущая попытка эмиссара ООН собрать в одном месте представителей сторон конфликта в Йемене провалилась из-за неявки мятежников.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.