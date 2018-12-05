Избирательный суд Боливии одобрил выдвижение Эво Моралеса на четвертый президентский срок

ТАСС, 5 декабря. Высший избирательный суд Боливии одобрил выдвижение действующего президента республики Эво Моралеса на новый срок. Об этом сообщило во вторник агентство Agencia Boliviana de Informacion.

По его данным, в общей сложности суд одобрил восемь из девяти заявок, поданных для участия в праймериз в январе 2019 года. Помимо Моралеса, разрешение получили Хаиме Пас Самора из Христианско-демократической партии, Оскар Ортис из альянса "Боливия говорит: "Нет", Феликс Патси из "Движения Третьей системы", Вирхинио Лема из "Националистического революционного движения", Виктор Уго Карденас из партии "Гражданское единство - Солидарность", Рут Нина из партии "Боливийское национальное действие", а также экс-президент Боливии Карлос Меса, выдвигающийся от партии "Гражданское сообщество".

В то же время суд отклонил заявку Исраеля Родригеса из партии "Фронт за победу". Полный текст постановления с обоснованием такого решения будет опубликован в среду.

Моралес уже установил рекорд по длительности пребывания на посту президента Боливии. Первый в истории страны президент, представляющий коренное индейское население, пришел к власти по итогам выборов в декабре 2005 года. Он был переизбран в 2009 и 2014 годах, несмотря на запрет баллотироваться на третий срок подряд. Конституционный суд признал законность переизбрания, сославшись на то, что в 2009 году в Боливии был принят новый основной закон, поэтому первый мандат в счет не идет.

В феврале 2015 года в Боливии прошел референдум о внесении поправок в конституцию, позволяющих президенту переизбираться два раза подряд. Против изменений проголосовали 51,3% населения, за - 48,7%. Сразу после референдума Моралес заявил, что власти признают итоги голосования. Однако в декабре 2016 года "Движение к социализму" объявило на съезде о решении выдвинуть главу государства кандидатом на президентских выборах в 2019 году и найти законный способ сделать это. В ноябре 2017 года Конституционный суд Боливии принял решение, согласно которому Моралес может баллотироваться еще на один срок.