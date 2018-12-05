NBC: адвокат Трампа ошибочно обвинил Twitter в искажении его сообщения

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани ошибочно обвинил сотрудников Twitter в том, что они умышленно внесли изменения в его запись в микроблоге, включив в нее слова, оскорбительные для американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил в среду телеканал NBC.

Джулиани 30 ноября разместил в Twitter запись, в которой заострил внимание на том, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий приписываемое России вмешательство в американские электоральные процессы, для объявления новых шагов в разбирательстве умышленно выбирает самое невыгодное для Трампа время. "Мюллер опубликовал обвинительное заключение как раз, когда президент отправился на G20. В июле он предъявил обвинения россиянам, которые никогда сюда не приедут, как раз перед тем, как он (президент США - прим. ТАСС) отправился в Хельсинки". "И то, и то можно было сделать или раньше, или позже", - добавил Джулиани, подчеркнув, что спецпрокурор действует бесконтрольно и нуждается в надзоре.

Адвокат имел в виду тот факт, что сотрудничающий с Мюллером экс-юрист Трампа Майкл Коэн 29 ноября, перед саммитом G20, признался в суде в даче ложных показаний относительно якобы имевших место контактов с россиянами во время президентской гонки. В июле текущего года Мюллер, незадолго до встречи Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки, предъявил обвинения 12 гражданам РФ в причастности к вмешательству в американские выборы.

В своем сообщении Джулиани не поставил пробел между точкой после названия "двадцатки", а также следующим английским предлогом "in". Сочетание ".in" является обозначением национального домена для Индии, таким образом, получившиеся запись "G-20.in" фактически являлась адресом страницы в интернете, которой на тот момент не существовало. Как отмечает NBC, дизайнер из Атланты (штат Джорджия) Джейсон Веласкес заметил это и решил воспользоваться моментом, чтобы, по его словам, "сделать нечто смешное". Веласкес приобрел права на этот адрес и разместил простую страницу с записью: "Дональд Трамп - предатель нашей страны".

После этого, каждый, кто просматривал данную запись Джулиани в Twitter, мог пройти по ссылке на указанную страницу и прочитать слова Веласкеса об американском лидере. Адвокат Трампа во вторник разместил новое сообщение, в котором обвинил администрацию соцсети в том, что она "позволила кому-то вторгнуться" в его микроблог и разместить в нем "отвратительное послание, направленное против президента". Джулиани отметил, что и раньше не ставил пробел после точки, однако это не приводило к подобным результатам.

Специалист по кибербезопасности

Как разъясняет NBC, Джулиани, по всей видимости, не понял, что именно произошло. Так, другие слова, которые следовали в его сообщениях после точки, вероятно, не являлись обозначениями доменов, в отличие, к примеру, от сочетания ".in". Телеканал в связи с этим напоминает, что Трамп после победы на выборах назначил Джулиани на пост советника Белого дома по вопросам кибербезопасности.

Газета The New York Times отмечает, что Веласкесу пришлось потратить лишь около $5, а на создание страницы ему потребовалось примерно 15 минут. Издание также приводит комментарий представителя Twitter, отметившего, что "обвинения в искусственном внесении чего-либо в твит являются совершенно ложными". По его словам, администрация соцсети не имеет возможности осуществлять такие операции.

Трамп и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.