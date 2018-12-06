NYT: Мюллер передал прокуратуре документы о лоббировании Флинном интересов Турции

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер передал прокуратуре Александрии (штат Вирджиния) документы о лоббистской деятельности в интересах Турции бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Прокуратура начала расследование изложенной в документах информации, сообщила газета The New York Times.

Она ссылается на источники, по словам которых, прокуратура Александрии в свое время провела предварительное разбирательство данных о лоббистской деятельности Флинна и направила итоговый отчет Мюллеру. Последний добавил к отчету показания самого экс-помощника президента США и перенаправил обобщенные документы в Вирджинию.

Флинн, покинув пост помощника президента, зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве иностранного агента, указав, что представляет интересы Анкары. У него есть консалтинговая фирма Flynn Intel Group, которая занималась лоббистской деятельностью в пользу Турции.

Как утверждала ранее газета The Wall Street Journal, Флинну и его сыну Майклу Флинну - младшему было обещано около $15 млн за выдачу Вашингтоном Турции проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара обвиняет проживающего в США с 1999 года Гюлена и возглавляемую им запрещенную в Турции "террористическую организацию фетхуллахистов" (FETO) в попытке госпереворота, которая была предпринята в республике 15 июля позапрошлого года. Трамп в ноябре этого года заявил журналистам, что вопрос о возможности экстрадиции из США Гюлена в данный момент не рассматривается, однако не исключил, что может вернуться к нему позднее.

Аппарат Мюллера во вторник передал в суд столичного округа Колумбия документы, касающиеся Флинна. Спецпрокурор попросил суд не назначать экс-помощнику меру пресечения в виде тюремного заключения, а избрать самое минимальное возможное наказание, принимая во внимание тот факт, что он оказывал содействие следствию по делу.

В феврале прошлого года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. В начале декабря прошлого года бывший помощник президента признал в суде вину в даче ложных показаний, касающихся этих бесед. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.