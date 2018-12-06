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WP: Трамп проделал путь в 230 м от Белого дома на лимузине с автоколонной из восьми машин

По данным издания, пришлось и перекрывать Пенсильвания-авеню, и вызывать десятки сотрудников Секретной службы, хотя президент США мог просто распорядиться оцепить территорию и пройтись пешком

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланьей встретился во вторник с семьей бывшего президента Джорджа Буша - старшего, которую разместили в гостевой резиденции Белого дома - Блэр-хаусе. Как обратила внимание в среду газета The Washington Post, глава государства проделал путь в 250 ярдов (около 230 м) на лимузине в сопровождении кортежа из восьми автомобилей.

Блэр-хаус, резиденция почетных гостей президента и правительства США, расположена прямо напротив Белого дома через Пенсильвания-авеню примерно в полуминутах ходьбы. Как отмечают наблюдатели, главе государства достаточно было дать распоряжение оцепить территорию возле Белого дома и пройтись, но в результате пришлось и перекрывать улицу, и вызывать десятки сотрудников Секретной службы, и готовить президентский бронированный лимузин. "Президенты, включая последнего [предшественника Трампа], прежде прогуливались [до Блэр-хауса]", - констатировал Эдвард Прайс, пресс-секретарь Совета национальной безопасности при Белом доме при администрации Барака Обамы.

В Блэр-хаус с 1942 года принимают глав государств и правительств, прибывающих в США из-за рубежа с визитами, а также членов их делегаций. Кроме того, там по традиции селят на несколько дней избранного президента США до его инаугурации и въезда в Белый дом.

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Обама, БаракСШАБуш, Джордж (старший)Трамп, Дональд
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