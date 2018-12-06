В Баку опровергли сообщения о намерении закупить ракетный комплекс "Бал-Э"

БАКУ, 6 декабря. /ТАСС/. Азербайджан не вел переговоры с российской стороной о приобретении российского берегового ракетного комплекса "Бал-Э". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе минобороны Азербайджана, комментируя сообщения ряда СМИ об отказе России продавать Баку данные системы.

"Официально заявляем, что нами не велись переговоры по приобретению ракетного комплекса "Бал-Э", таких намерений не было", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве в то же время отметили, что "с целью обеспечения безопасности в азербайджанском секторе Каспийского моря используются передовые оборонные системы и ракетные комплексы различных стран".

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что Россия отказалась продавать Азербайджану береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал-Э", признав это нецелесообразным из-за рисков, которые он может представлять для кораблей Каспийской флотилии, находящихся в российских территориальных водах.

"Бал-Э" - экспортный вариант берегового ракетного комплекса "Бал", принятого на вооружение в РФ в 2008 году. В состав мобильного комплекса входят самоходные командные пункты управления и связи, самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами типа Х-35Э, транспортно-перегрузочные машины. Предназначен для контроля территориальных вод, защиты баз, объектов инфраструктуры побережья и морских коммуникаций. Дальность поражения - до 120 км, суммарный боекомплект комплекса - до 64 ракет.