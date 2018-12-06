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СМИ: Южная Корея и КНДР 12 декабря проведут взаимные инспекции демонтажа погранпостов

Каждая группа будет включать семь специалистов

ТАСС, 6 декабря. Республика Корея и КНДР достигли договоренности о формировании каждой из стран группы экспертов для проверки демонтажа 20 пограничных постов в демилитаризованной зоне, разделяющей два государства. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap News.

Каждая группа будет включать семь специалистов. Проведение инспекций намечено на 12 декабря. В этот день, как планируется, южнокорейские специалисты посетят участки, где ранее располагались пограничные посты в КНДР, а северокорейские - прибудут в Южную Корею с той же задачей.

В сентябре Сеул и Пхеньян договорились ликвидировать по 10 пограничных постов в демилитаризованной зоне, сохранив по одному посту на своей стороне. Данные договоренности должны были быть реализованы в ноябре.

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КНДРРеспублика Корея
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