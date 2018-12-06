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Обновлено 

У военной базы на юго-востоке Ирана произошел взрыв

По данным агентства Irna, по меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва
© REUTERS/Hamad I Mohammed

ТАСС, 6 декабря. Взрыв прогремел в четверг около военной базы в городе Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Мохаммад Хади Мараши.

"Сегодня утром около военной базы в Чабахаре было приведено в действие взрывное устройство. В результате пострадали несколько человек", - сказал Мараши. По его словам, "бомба была установлена внутри автомобиля".

По данным агентства IRNA, по меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва.

Как сообщило агентство Tasnim, в городе слышны звуки выстрелов.

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