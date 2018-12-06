В Британском парламенте призвали Джонсона извиниться за позднее декларирование $66 тыс.

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон должен будет извиниться перед депутатами парламента за позднее декларирование дохода в размере более £52 тыс. ($66,2 тыс.). Такая рекомендация содержится в опубликованном в четверг докладе парламентского комитета, регулирующего нормы поведения британских депутатов.

Согласно кодексу поведения депутатов Палаты общин, парламентарии должны предоставить информацию об источниках своих доходов в течение одного месяца после их избрания или в течение 28 дней, если в этом плане произошли какие-либо изменения. Комитет выявил, что Джонсон не уложился в указанные сроки и с опозданием задекларировал девять платежей, перечисленных ему за его работу в качестве колумниста в газете The Daily Telegraph. "Мы рекомендуем господину Джонсону, в соответствии с регламентом, извиниться перед Палатой общин за нарушение правил", - говорится в постановлении комитета.

Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы британского МИД в июле этого года, поскольку не согласился с положениями плана премьер-министра Терезы Мэй по реализации выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Таким образом политик провел во главе Форин оффиса почти два года. Сейчас он является рядовым депутатом Палаты общин от правящей Консервативной партии и последовательно выступает с критикой в адрес британского премьера относительно осуществления Brexit. Сам же Джонсон является евроскептиком и сторонником так называемого "жесткого" сценария Brexit, при развитии которого Великобритания приобрела бы полную политическую и экономическую независимость от ЕС.