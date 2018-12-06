Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с Путиным

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для решения проблемных вопросах в отношениях двух стран. Об этом, как сообщает агентство БелТА, он заявил журналистам в четверг на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге.
"Мы договорились, что в понедельник - вторник в российском правительстве на уровне Козак - Ляшенко (вице-премьеры России и Белоруссии Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко - прим. ТАСС) обсуждаются проблемные вопросы. Прежде всего, по налоговому маневру. В четверг - заседание союзного Совмина под председательством Дмитрия Медведева. Они также рассматривают эти вопросы. А на следующей неделе мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над "i", чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год", - сказал Лукашенко.
Одним из ключевых для Минска в белорусско-российской повестке является вопрос определения механизма компенсации Белоруссии выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли, который предусматривает поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Этот вопрос на правительственном уровне стороны начали обсуждать в начале ноября. Белорусский Минфин подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят около $300 млн при цене на нефть $70 за баррель, а целом за 6 лет проведения налогового маневра эти потери для Белоруссии составят около $10 млрд.
Рассматриваются два варианта компенсации: Россия предлагает межбюджетный трансферт, а Белоруссия, по словам премьер-министра республики Сергея Румаса, предпочитает "фиксацию этой компенсации в цене получаемой нефти". Как заявил ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия компенсирует потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли путем трансферта из федерального бюджета, если решение о компенсации будет принято. Стороны ранее договаривались решить вопрос к 15 декабря нынешнего года.
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