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Президент Молдавии высказался за укрепление связей в рамках СНГ

Игорь Додон отметил важность изучения русского языка в Молдавии

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон высказался за укрепление экономических и гуманитарных связей в рамках СНГ. Об этом он сообщил на своей станице в Facebook по итогам неформальной встречи лидеров стран содружества, которая состоялась в четверг по итогам саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге.

"Подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в экономической, культурной, гуманитарной сфере, в деле сохранения традиций и связей, установившихся между нашими странами за десятилетия", - написал глава республики, по инициативе которого в этом году Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС.

В этой связи Додон отметил важность изучения русского языка в Молдавии и необходимость укрепления статуса русского как языка межнационального общения в стране. По его словам, это укрепит связи внутри СНГ, а также откроет дополнительные возможности для граждан Молдавии.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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