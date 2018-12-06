Президент Молдавии высказался за укрепление связей в рамках СНГ

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон высказался за укрепление экономических и гуманитарных связей в рамках СНГ. Об этом он сообщил на своей станице в Facebook по итогам неформальной встречи лидеров стран содружества, которая состоялась в четверг по итогам саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге.
"Подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в экономической, культурной, гуманитарной сфере, в деле сохранения традиций и связей, установившихся между нашими странами за десятилетия", - написал глава республики, по инициативе которого в этом году Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС.
В этой связи Додон отметил важность изучения русского языка в Молдавии и необходимость укрепления статуса русского как языка межнационального общения в стране. По его словам, это укрепит связи внутри СНГ, а также откроет дополнительные возможности для граждан Молдавии.