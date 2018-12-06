В Пентагоне предложили создать порт стратегического значения на Аляске

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны создать порт стратегического значения на Аляске и рассмотреть возможность проведения военно-морских операций по демонстрации своего флага в Арктике. Такое мнение выразил в четверг на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне министр американских ВМС Ричард Спенсер.
"Угроза вернулась. Арктика является тем регионом, на котором мы должны сконцентрировать внимание", - утверждал министр. Он является гражданским координатором развития ВМС США. Он также курирует аналогичным образом другой вид Вооруженных сил США - Корпус морской пехоты, но не является членом президентского кабинета и подчиняется министру обороны Джеймсу Мэттису.
"Нам нужен стратегический арктический порт на Аляске. Нам нужно проводить операции по обеспечению свободы мореплавания в Северо-Западном проходе, Северном проходе, нам нужно за ним следить", - заявил Спенсер.
Осталось неясным, действительно ли он имел в виду Северо-Западный проход - кратчайший путь из северной Атлантики через канадский арктический архипелаг в море Бофорта и далее в Тихий океан, или Северный морской путь. Правительство Канады исходит из того, что Северо-Западный проход находится под его юрисдикцией. Тем не менее США и ряд других стран с этой точкой зрения не соглашаются и считают Северо-Западный проход международными водами.
В 1991 год Северный морской путь был открыт для международного судоходства, однако в официальных российских документах он определен как "исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация". Длина пути от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения - 5,6 тыс. км, этот маршрут почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток. Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев 30 ноября сообщил, что иностранные военные корабли с 2019 года смогут ходить по Северному морскому пути только после заблаговременной подачи соответствующего уведомления.