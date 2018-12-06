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Задержание финансового директора Huawei

Премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением

Как отметил Джастин Трюдо, уполномоченные лица проинформировали власти страны о таком шаге за несколько дней

ОТТАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Задержание финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу на территории Канады не является политическим решением Оттавы. Об этом в четверг заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время поездки в Монреаль.

"Такое решение приняли уполномоченные официальные лица, они нас уведомили об этом за несколько дней, - цитирует его кабельный телеканал CPAC. - Не было никакого вмешательства в это решение на политическом уровне, потому что мы уважаем наши независимые юридические процессы". Трюдо также подчеркнул, что пока не говорил о деле Мэн Ваньчжоу с кем-либо из своих зарубежных коллег.

По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что Соединенные Штаты добиваются ее экстрадиции. При этом в компании заявили о том, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.

Теги
КанадаСШАКитайТрюдо, ДжастинЗадержание финансового директора Huawei
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