Премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением

ОТТАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Задержание финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу на территории Канады не является политическим решением Оттавы. Об этом в четверг заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время поездки в Монреаль.
"Такое решение приняли уполномоченные официальные лица, они нас уведомили об этом за несколько дней, - цитирует его кабельный телеканал CPAC. - Не было никакого вмешательства в это решение на политическом уровне, потому что мы уважаем наши независимые юридические процессы". Трюдо также подчеркнул, что пока не говорил о деле Мэн Ваньчжоу с кем-либо из своих зарубежных коллег.
По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что Соединенные Штаты добиваются ее экстрадиции. При этом в компании заявили о том, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.