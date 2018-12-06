В Пентагоне заявили, что плохо представляют себе продление ДСНВ с Россией

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. США сложно представить себе продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уйдет в прошлое. Об этом заявил в четверг на конференции, организованной газетой The Washington Post , председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

"Я бы сказал, что лучшим вариантом было бы соблюдение Россией ДРСМД. Это создало бы условия для более широкого разговора о других соглашениях по контролю над вооружениями, включая тему продления ДСНВ. Разумеется, решение на этот счет принимать не мне, я буду готовить [лишь] рекомендации, но мне чрезвычайно сложно представить себе прогресс в деле продления ДСНВ, например, если основой этого является несоблюдение ДРСМД", - сказал американский военачальник.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 4 декабря по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Как подчеркнул 5 декабря, отвечая на вопросы журналистов, президент России Владимир Путин, американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД. Россия против разрушения данного договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут, предупредил Путин.

ДСНВ, подписанный Россией и США, вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва в последнее время неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризовала последний как "золотой стандарт" в области разоружения.