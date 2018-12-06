США закончили на 20% подготовку в Сирии 40 тыс. местных бойцов

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что им надо подготовить в Сирии 35-40 тыс. местных бойцов, эта работа закончена на 20%. Об этом председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил в четверг на конференции, организованной газетой The Washington Post.

Он отказался давать какие-либо прогнозы по поводу сроков вывода американских сил из этой арабской республики. Вместо этого Данфорд рассказал об объеме работы, которую предстоит проделать американским военнослужащим в регионе. "По нашим оценкам, около 30-45 тыс. местных бойцов необходимо подготовить для обеспечения стабильности [в регионе]. Мы, возможно, еще где-то в районе 20% в том, что касается подготовки этих сил", - утверждал генерал.

Глава КНШ напомнил, что США подготовили и вооружили организацию "Силы демократической Сирии", отряды которой "участвовали в большинстве боевых действий против ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство") на территории Сирии". "Но что касается стабильности, то нам предстоит пройти еще долгий путь", - сказал Данфорд. Генерал в очередной раз заявил, что ВС США выполняют в Сирии две задачи - борьба с ИГ и "поддержка дипломатических усилий госсекретаря [Майкла] Помпео" по урегулированию сирийского кризиса.

"Именно поэтому мне трудно размышлять о том, как долго мы можем там находиться, но, безусловно, на протяжении последних трех лет условия серьезно изменились. Я думаю, что мы, безусловно, находимся на том этапе, когда можем сказать, что наше присутствие в Сирии является устойчивым и может быть скорректировано на основе [определенных] условий", - заключил генерал.

В сентябре 2014 года на саммите НАТО по инициативе США была сформирована международная коалиция против ИГ, которая начала наносить удары по позициям боевиков в Ираке. К концу сентября ВВС США приступили к нанесению ударов с воздуха по позициям ИГ на сирийской территории (без санкции ООН и без согласия сирийских властей).