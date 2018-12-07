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Возможный выход США из ДРСМД

Япония выразила сожаление по поводу ситуации вокруг ДРСМД

Глава МИД страны Таро Коно отметил, что надеется на разрешение конфликта в установленный 60-дневный срок

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии сожалеет по поводу ситуации, сложившейся вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и рассчитывает, что в установленный 60-дневный срок удастся достичь разрешения конфликта. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио заявил глава МИД Японии Таро Коно.

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"ДРСМД играет важнейшую роль в деле ядерного разоружения, поэтому сложившаяся ситуация вызывает крайнее сожаление. Мы предполагаем, что в установленный 60-дневный срок могут произойти различные вещи и надеемся, что все стороны эффективно используют это время", - отметил он.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 4 декабря по итогам встречи глав МИД НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Как подчеркнул 5 декабря, отвечая на вопросы журналистов, президент РФ Владимир Путин, американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД.

Теги
ЯпонияСШАКоно, ТароВозможный выход США из ДРСМД
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