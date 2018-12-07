Глава МИД Словакии отозвал свое заявление об отставке

ТАСС, 7 декабря. Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак отозвал прошение об отставке, которое неделю назад подал президенту республики.

Об этом руководитель национальной дипломатии сообщил в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства.

"Я принял решение продолжить работу на посту министра иностранных дел, - говорится в документе. - Данное решение расцениваю как шанс продолжить свои усилия, направленные на то, чтобы Словакия и далее воспринималась [в мире] в качестве современной европейской страны, надежного партнера и союзника [стран НАТО и ЕС]".

Лайчак подчеркнул, что намерен действовать по "укреплению позиции Словакии на евроатлантическом пространстве". Кроме того, он чувствует ответственность перед республикой, к которой в 2019 году перейдут обязанности государства-председателя в ОБСЕ.

Лайчак, занимавший до сентября текущего года пост председателя 72-й сессии Генассамблеи ООН, подал прошение об отставке в связи с отказом страны присоединиться к пакту ООН о миграции. Политик, участвовавший в разработке данного документа, активно продвигал его в Словакии. Президент и премьер-министр республики призывали его остаться в правительстве.