Ципрас: отношения РФ и Греции создают предпосылки для обеспечения стабильности в регионе

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Отношения России и Греции создают предпосылки для обеспечения стабильности и мира в регионе. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Исторически отношения, которые сложились между нашими странами, продолжают оставаться насыщенными. Это позволяет создавать предпосылки создания стабильности и обеспечения мира в регионе и мире в целом", - сказал он.

Ципрас напомнил, что с последнего его визита в Россию прошло уже три года. "Много произошло изменений: Греция нашла свой путь и находится сейчас в достаточно хорошем положении. Но международная повестка дня продолжает оставаться критической во многом", - отметил глава правительства Греции.