CNN: глава аппарата Белого дома Джон Келли может объявить об отставке

Он отмечает, что, хотя летом Трамп попросил Келли остаться на посту еще на два года, в последнее время они перестали общаться.

ТАСС, 7 декабря. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, как ожидается, в ближайшие дни объявит об отставке. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации источника, сейчас американский лидер активно обсуждает план замены Келли, однако окончательного решения принято не было. Согласно данным телеканала, одним из кандидатов на должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома является нынешний глава аппарата вице-президента США Ник Айерс.

В ноябре американские СМИ сообщили, что Трамп собирается отправить в отставку Келли, а также министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, которая является его протеже, из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе. Ранее, выступая на пресс-конференции, американский лидер подтвердил, что рассматривает варианты кадровых перестановок в администрации по итогам состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США.