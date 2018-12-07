Sky: мятежники в Йемене отвергли ультиматум властей освободить город-порт Ходейда

ТАСС, 7 декабря. Мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) отвергло требование правительства Йемена передать под контроль властей город-порт Ходейда на побережье Красного моря. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabia.

Как заявил в эфире телеканала Al Mayadeen член делегации хуситов на консультациях в Швеции Абдель Малик аль-Аджри, "требование властей покинуть Ходейду бессмысленное, а их позиция нерациональна". Он также раскритиковал предложение правительства Йемена использовать аэропорт Саны только для внутренних рейсов.

Ранее делегация правительства Йемена в ходе консультаций в Стокгольме потребовала полного вывода мятежников из порта Ходейда. "Ансар Аллах" в свою очередь пригрозили закрыть аэропорт Саны для всех рейсов, если на переговорах в Швеции не будет принято решение об открытии аэропорта для народа Йемена. В настоящее время Международный аэропорт Саны закрыт для гражданских и коммерческих рейсов из-за воздушного эмбарго.

В пятницу власти заявили, что не исключают силового сценарий в Ходейде, если не удастся договорится о передаче контроля и вывода хуситов мирно.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.