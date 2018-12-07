Спикер парламента Ирана призвал к активизации сотрудничества с Россией

ТЕГЕРАН, 7 декабря. /ТАСС/. Москва и Тегеран должны интенсифицировать сотрудничество, заявил в пятницу председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
"В регионе сформировались такие схемы сотрудничества между нашими странами, которые я полагаю очень важными. В качестве примера можно указать на Астанинский процесс по поводу урегулирования сирийского вопроса, я полагаю, что это была очень хорошая инициатива", - сказал Лариджани.
"Глубина наших отношений и текущая ситуация требуют, чтобы мы друг с другом чаще встречались", - сказал спикер иранского парламента. Он также назвал успешными инициативы Володина по взаимодействию на уровне парламентов двух стран.
Сам спикер Госдумы отметил, что только в 2018 году это уже четвертая встреча председателей парламента Ирана и нижней палаты парламента России.
"Динамику развития отношений между нашими странами задали президенты, и они многое сделали, чтобы придать импульс этому развитию по всем направлениям. Наша задача - обеспечить законодательное взаимодействие, обеспечение принятых решений на должном уровне", - сказал Володин. По его словам, форматы активизации межпарламентского диалога уже показали свою эффективность.
Делегация депутатов Госдумы во главе с Володиным прибыла в пятницу в Тегеран с двухдневным визитом для участия в работе второй Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.